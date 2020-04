Une “recommandation” établie pour la baisse provisoire des salaires des joueurs

Un accord de “recommandation” a été trouvé entre les partenaires sociaux concernant les salaires des joueurs pour la période de crise sanitaire et de suspension des compétitions, rapporte L’Equipe. Les salaires seront réduits – pour ceux qui l’acceptent avec un avenant au contrat – par tranches de revenus. Bien sûr, on parle ici d’une forme de report des versements d’une partie des salaires, le solde étant exigible par les joueurs au terme de la saison 2019-2020. “Quand 70 % du salaire brut mensuel du joueur est inférieur à 10. 000 €, les joueurs conserveront l’intégralité de leur rémunération, détaille le média sportif. Quand ce pourcentage est compris entre 10 .000 et 20 .000 €, la baisse sera de 20 %, entre 20 .000 et 50 .000 € de 30 %, entre 50 .000 et 100.000 € de 40 %, et au-delà de 100. 000 € de 50 %.“ En outre, a été acté le principe d‘une exonération de charges, en attendant que les clubs retrouvent du chiffre d’affaires. Manque la validation du ministère du Travail. Et l’aval du Conseil d’administration ou l’Assemblée générale de la LFP.