Verratti : “J’ai l’impression que ça fait un an qu’on n’a pas joué avec nos supporters !”

Les joueurs passent, le confinement lié au Covid-19 dure alors que la contagion en France est sur un plateau qui augure, chacun le souhaite, d’une baisse du nombre de malades et de victimes. En attendant, comme ses partenaires du PSG, Marco Verratti travaille pour conserver un état de forme décent. L’international a donné des nouvelles sur la PSG TV.

“Je vais bien, tout va bien. Le confinement est dur pour tout le monde mais j’essaie de trouver des choses positives, de profiter un peu plus de la famille. Et je cherche à faire des choses que je ne faisais pas beaucoup avant, explique le milieu de terrain italien. Je travaille tous les jours. Je pense même que j’en fais un peu plus que ce que je faisais avant (rires). Avant, avec les matches, on n’avait pas beaucoup de temps pour s’entraîner ou pour se soigner quand on avait de petits soucis. Là j’en profite pour faire de tout, de la force mais aussi des choses plus tranquilles. Je fais du sport aussi pour la tête, parce qu’on est habitué à faire ça. J’ai la chance d’avoir un tapis de course à la maison donc je peux courir un peu.“

Interrogé par Ambre Godillon sur ses contacts avec ses partenaires, Marco Verratti évoque le lien fort qui les unit. “On parle vraiment beaucoup, on se tient au courant, on prend des nouvelles. C’est normal, on a l’habitude d’être tous les jours ensemble. C’est vrai que c’est la routine mais c’est toujours particulier parce que l’entraînement change, on fait des choses différentes, on passe les journées avec les copains, ça me manque beaucoup. J’ai envie de tout retrouver. J’ai l’impression que cela fait un an qu’on n’a pas joué dans notre stade avec nos supporters ! Les émotions me manquent beaucoup, celle après un but, après une victoire.“