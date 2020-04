Vu de Porto Alegre Alex Telles n’est plus très loin du PSG contre 20/25M€

Le 30 juin (ou un plus tard à cause de la crise sanitaire actuelle), Layvin Kurzawa verra sont engagement au PSG prendre fin s’il ne prolonge pas. Pour lui succéder, Leonardo aurait selon certaines rumeurs une idée afin de concurrencer Juan Bernat : Alex Telles (27 ans), l’Italo-Brésilien du FC Porto sous contrat jusqu’en 2021, représenté par un certain Pini Zahavi.

Alex Telles (côté 40M€ par Transfertmarkt) souhaite voir plus haut. Et le PSG pourrait être ce défi. GaúchaZH, journal brésilien de Porto Alegre, le voit en tout cas ainsi puisqu’on peut lire que les “négociations ont progressé ces derniers jours et devraient être conclues prochainement” contre 20/25M€. En conséquence, Grêmio (club de Porto Alegre) recevrait environ 1 million de reais pour avoir participé à la formation du latéral en vertu du mécanisme de solidarité de la FIFA (3% de la valeur marchande), se félicite le média brésilien. Reste à savoir si cette opération est véritablement dans les tuyaux en ces temps de suspension, de confinement et de crise économique.