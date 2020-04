Wanda Nara justifie le choix d’Icardi de se confiner en Italie

Comme plusieurs de ses coéquipiers, Mauro Icardi a décidé de passer son confinement dû au Covid-19 dans un pays qu’il connaît bien, l’Italie. Une décision qu’il avait justifié et que sa femme et agent – Wanda Nara – a également expliqué.

“À Paris, tous les joueurs sont partis pour leur pays (seulement 8, ndlr). Nous, désormais, sommes Italiens (ils sont argentins). Si quelque chose m’arrive, je préfère que cela se passe ici, chez moi. Mon pays, c’est l’Italie qui nous a donné toutes les bonnes choses que nous avons. C’est pourquoi je veux rester ici“, se justifie Wanda Nara dans une interview accordée au magazine italien Chi, dans des propos relayés par Le Parisien. Elle a ensuite évoqué les conditions de ce retour. “Nous avons pris deux voitures, nous avons séparé les enfants et fait 750 km en neuf heures et demie. […]C’était plus risqué d’aller en Argentine. Je n’ai pas emmené les enfants au centre de l’épidémie. […]J’ai aussi consulté un pédiatre avant de partir.”