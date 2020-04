Yvan Le Mée : “Certainement que le PSG va être beaucoup plus fort sur le marché cet été”

Avec la pandémie du Covid-19, beaucoup de clubs ont peur pour leur avenir en raison des grosses pertes financières que l’arrêt des compétitions entraîne. Le prochain mercato pourrait s’annoncer assez calme et surtout au niveau des très gros transferts. Mais pour Yvan Le Mée, agent de joueurs, le PSG ne devrait pas être trop impacté et devrait même réussir à garder ses meilleurs joueurs, Neymar et Kylian Mbappé.

“Certainement que le PSG va être beaucoup plus fort sur le marché cet été. D’une part parce qu’ils n’ont pas vraiment de problèmes de liquidités malgré la crise. […] Les clubs qui pouvaient ou qui pourraient se porter acquéreurs de ces deux joueurs-là, Mbappé et Neymar, en gros le Real Madrid et le FC Barcelone pour simplifier vont être en difficulté économique évidemment et auront un pouvoir économique moins fort, explique Le Mée dans une interview pour Téléfoot. Ils ne pourront pas faire partir les joueurs qu’ils souhaitent faire partir. Ils n’auront donc pas les moyens de monter. Et c’est une grande chance et une grande opportunité pour le mercato parisien d’arriver à conserver ses joueurs.”