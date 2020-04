Zico a dit à Neymar d’être sérieux car il a l’opportunité de gagner la Champions League avec le PSG

Légende brésilienne, le meneur de jeu Zico se confie ce dimanche dans la Gazzetta dello Sport. Invité à se prononcer sur Neymar, l’ancien numéro 10 a expliqué qu’il avait dit au joueur du PSG d’être irréprochable car il a vraiment l’opportunité de triompher en Ligue des champions avec son équipe actuelle.

“Aujourd’hui il n’y en a plus des 10. Mais j’aime beaucoup Neymar, sa façon de jouer est incroyable. Toutefois il se doit d’être plus professionnel comme Ronaldo et Messi, qui vivent pour le football. Neymar a trop de pensées qui le distraient. Je lui ai parlé récemment, je lui ai demandé d’être plus professionnel. Il a 28 ans maintenant, il a une bonne équipe au PSG, ils peuvent gagner la Ligue des champions. Cela dépendra de sa qualité tout au long de la compétition, et pas seulement un match. Maintenant, Ney a plus d’expérience et de maturité.”