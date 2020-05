50M€+8M€ de bonus, le prix acté pour le transfert d’Icardi au PSG

Mauro Icardi (27 ans) va véritablement devenir un joueur du PSG. Les deux clubs, qui négocient depuis des jours, auraient trouvé un accord pour le transfert à 50 millions d’euros plus 8 millions de bonus. La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, l’agence de presse ANSA… Excepté Sky Sport qui évoque un bonus de 7M€, tous s’accordent en Italie sur ce montant de 50M€ en fixe et des bonus jusqu’à 8M€. L’accord a été trouvé hier lors d’une conférence téléphonique et l’annonce officielle est attendue dans les prochaines heures. Mauro Icardi sera lié au PSG jusqu’en 2024, il y percevra 10M€ par saison. L’Argentin souhaitait rester à Paris après une saison qui lui a permis de remporter un titre de champion de France. En attendant plus. L’option d’achat était initialement de 70M€ mais compte tenu de la crise économique, le PSG et l’Inter se sont accordés sur un prix inférieur de 20 à 12M€.