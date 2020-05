A l’unanimité les clubs italiens en faveur d’une poursuite de la saison

Le Torino et Brescia semblaient opposés à une reprise de la Serie A à cause de la pandémie de Covid-19. Ce n’est pas le cas. L’assemblée de la Ligue italienne, réunie en visioconférence ce vendredi matin, s’est prononcée à l’unanimité (20 clubs) en faveur d’une poursuite de la saison 2019/2020. La choix de la France ne semble pas attirer le football italien. Bien au contraire. La Ligue italienne espère désormais un “dialogue avec le gouvernement dans une perspective constructive et collaborative”. C’est ce qu’a déclaré le président Paolo Dal Pino.

L’idée, selon le Corriere dello sport, c’est toujours de revenir sur le terrain début juin. Gabriele Gravina, président de la Fédération italienne de football (FIGC), avait déjà affirmé qu’il se refusait à signer l’arrêt de la saison suspendue car ce serait l’arrêt de mort (économique) du football italien.