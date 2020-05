ABC, Emery, le Real, le PSG et le dossier Mbappé

Le journal espagnol ABC se penche ce samedi sur le dossier Kylian Mbappé pour expliquer comment l’attaquant français sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022 pourra signer en 2021 avec le Real Madrid. Car aujourd’hui il n’y a aucune actualité si ce n’est un déconfinement qui se profile en France, mais pas pour les clubs de football. A ce sujet le journal ABC affirme que le PSG réfléchit à rejoindre le Qatar pour reprendre l’entraînement.

Mais revenons au cas Mbappé même s’il n’y a pas grand chose de nouveau sous le soleil madrilène. L’idée du Real Madrid est de discuter tranquillement l’année prochaine avec le PSG, un an avant le terme du contrat de KM. Rien dans le dos. Florentino Pérez et Nasser al-Khelaïfi s’apprécient et si transfert il doit y avoir – parce que l’attaquant veut passer à autre chose que la Ligue 1 – ce sera une affaire de gentlemans. Sans tenter à dévaloriser la cote du joueur parce qu’il n’aurait plus que 12 mois de contrat à Paris. Toutefois, avec la crise économique, Kylian Mbappé c’est 150M€ désormais, explique ABC. Delphine Vertheyden, avocate de Kylian Mbappé, a bien fait comprendre à la famille du joueur qu’en aucun cas il ne fallait prolonger avec le PSG, quelle que soit l’offre financière. “Votre fils ne pense pas à l’argent mais à devenir le numéro un mondial” aurait dit l’avocate à Wilfried Mbappé, prétend le journal espagnol.

Toujours sur le dossier Mbappé, Unai Emery continue de (trop) parler dans les médias. Dans un entretien accordé à AS, l’ancien entraîneur du PSG estime que le champion du monde aura besoin d’aller chercher ailleurs certaines choses. “Bien sûr qu’il a la capacité à marquer une époque au Real Madrid. Quel championnat je lui conseillerais ? Quand j’étais en France j’adorais qu’il y soit. Quand j’étais en Angleterre, j’aurais aimé qu’il y soit. Si je retourne en Espagne, je voudrais qu’il y soit. Par rapport au PSG, il doit y avoir des choses qui le comblent et d’autres non. C’est à ce niveau que le Real peut agir. En Espagne on a la chance d’avoir les deux plus gros clubs. J’aimerais qu’ils continuent d’avoir les meilleurs joueurs. Sera-t-il Ballon d’or ? Je ne sais pas si Mbappé sera Ballon d’or. Il a l’âge, les capacités et le talent pour atteindre un tel niveau, mais je n’oserai pas l’affirmer catégoriquement.”