Abdou Diallo va écrire un livre sur ses années de formation

Arrivé l’été dernier au PSG contre 32 millions d’euros, Abdou Diallo a vécu une première saison parisienne contrasté, lui qui a été souvent blessé, ne jouant que 22 matches toutes compétitions confondues. Le confinement a permis au défenseur central de travailler sur un livre avec trois anciens coéquipiers du centre de formation de l’AS Monaco (Dylan Bahamboula, Lounisse Merzouk et Anthony De Freitas). Ce livre permettra d’apporter “un regard authentique sur l’aventure qu’est la vie en centre de formation. […] L’idée c’est que le lecteur ait l’impression d’être assis à table avec nous et qu’on lui raconte nos histoires et anecdotes interminables“, raconte Diallo dans un live Instragram de son coéquipier parisien – Layvin Kurzawa – relaté par Goal.