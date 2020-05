Accord entre le PSG et l’Inter pour Icardi avant dimanche assure Di Marzio

On se rapproche de plus en plus d’un transfert de Mauro Icardi au PSG. Après la Gazzetta dello Sport et ESPN, c’est Gianluca Di Marzio – célèbre journaliste spécialiste du mercato italien – qui confirme qu’un accord est proche d’être trouvé entre l’Inter et le PSG pour que l’attaquant (27 ans) poursuivre sa carrière dans la capitale française. Interrogé par l’un de ses suiveurs sur twitter, Di Marzio a fait un point sur le dossier de l’international argentin. Le journaliste italien explique que des discussions sont en cours entre les dirigeants parisiens et intéristes et qu’il pense qu’un accord sur le montant de la transaction – que Leonardo souhaite voir à la baisse – pourrait être trouvé d’ici à dimanche. Il semble que ce ne soit plus qu’une question de jour pour que Mauro Icardi soit définitivement un joueur du PSG.