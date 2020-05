Accord proche à 60M€ pour Icardi (Gazzetta/Il Mattino)

Une bonne nouvelle pointe à l’horizon. Selon la Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi n’est pas loin d’un transfert définitif de l’Inter Milan au PSG. L’accord est proche, explique le journal sportif milanais, on parle désormais d’une opération à 60 millions (contre les 70M€ prévus initialement comme montant d’option d’achat). Restent à fixer la partie fixe et la partie bonus. Mais toutes les parties impliquées veulent tout boucler d’ici le 31 mai, et raisonnablement cela devrait être le cas. Le journal Il Mattino va dans le même sens, rapportant des journées chaudes concernant Mauro Icardi car le PSG et l’Inter discutent intensément. Leonardo veut vraiment le buteur argentin et a proposé 50M€+10M€ de bonus pour sa signature définitive. L’affaire devrait se faire à 60M€, la part fixe/bonus pouvant encore bouger. Le journal souligne que Mauro Icardi veut vraiment jouer pour le PSG.

Rayon contrat, celui-ci avait été établi l’été dernier. Rien de nouveau. Quatre années de contrat et un salaire de 10 millions d’euros attendent Mauro Icardi à Paris. La Gazzetta dello Sport confirme aussi qu’il existe bien une clause “anti-retour” en Italie. Si le PSG revendait le joueur à un club de Serie A, il devrait 85M€ à l’Inter Milan. De quoi calmer pas mal d’ardeurs.