Al-Khelaïfi numéro un des “maîtres du monde du foot” selon France Football

France Football a décidé de désigner le “Top 50 des maîtres du monde du foot“. Et pour le magazine de football le plus influent des influents n’est autre que Nasser al-Khelaïfi, devant Cristiano Ronaldo et Gianni Infantino (président de la FIFA). “À la fois dirigeant de club (PSG), patron d’un média diffuseur (BeIN Media Group) qui arrose 55 millions d’abonnés et ministre sans portefeuille d’un pays, le Qatar, qui va organiser la prochaine Coupe du monde, en 2022, NAK se trouve à un carrefour d’influences et de jeux de pouvoirs qui lui permet d’occuper une place privilégiée et de bénéficier d’un statut d’incontournable”, argumente le média sportif.

En réponse à cette distinction par le France Football à paraître mardi dans les kiosques, le président du PSG exprime de l’humilité et refuse de commenter la hiérarchie établie: “La puissance pour la puissance, la recherche obsessionnelle de la lumière, ce ne sont que pures vanités. […] Je n’ai pas envie de faire un top et encore moins de vexer ceux que je n’aurais pas cités, mais je peux mentionner un dirigeant comme Aleksander Ceferin, qui se montre extrêmement influent depuis le début de son mandat à l’UEFA. Il se révèle être une force unificatrice dont le football européen et mondial avait grand besoin“, commente Nasser al-Khelaïfi tout en exprimant des valeurs. “Je rencontre plein d’acteurs du monde du sport, dont beaucoup parmi eux ont une grande influence. Mais au Paris Saint-Germain, nous plaçons l’institution au-dessus de tout et de tous. Ceux qui travaillent au PSG le savent déjà et ceux qui nous rejoindront à l’avenir le feront en toute connaissance de cause.”