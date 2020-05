Alessandro Canovi : “Si le PSG achète Icardi, c’est pour le garder”

Alessandro Canovi est bien connu des supporters du PSG. En effet, c’était l’agent de Thiago Motta. Ce dernier a été questionné sur le sujet le plus chaud en Italie ces dernières semaines, l’avenir de Mauro Icardi. On entend beaucoup parler de l’intérêt de la Juventus pour l’Argentin mais pour Canovi, si le PSG décide de lever l’option d’achat de son numéro 18, ce ne sera pas pour le revendre dans la foulée.

“Un échange Icardi-Pjanic ? Je pense que c’est compliqué en ce moment. Le PSG cherche à faire baisser le prix de la clause libératoire d‘Icardi. Penser que le PSG peut l’acheter pour ensuite le vendre à la Juventus me semble impossible. S’ils le prennent c’est pour le garder, confesse Canovi sur Radio Bianconera dans des propos relayés par Inter News. De plus Edinson Cavani arrive en fin de contrat. À mon avis, Icardi s’ils le rachètent, ils le gardent. Ensuite, ils devraient retourner sur le marché pour se renforcer et les prix seraient alors très abordables. Le PSG a budgété une perte de revenus sèche de 200 millions d’euros qui – même pour un club aussi riche – est un gros coup. Pour revenir à l’échange, j’aurais tendance à l’exclure.”