Allègre “veut assurer un minimum de lien avec les fans” du PSG

Depuis mercredi dernier il est possible de fréquenter de nouveau les megastores du PSG fermés pendant la période de confinement. Evidemment, le shopping s’effectue dans des conditions particulières (pas plus de cinq clients à la fois, gel et masques fournis aux visiteurs, essayage prohibé, désinfection régulière), à moins qu’il ne s’agisse de récupérer une commande en mode “drive” entre 11 heures et 19 heures, les horaires du moment. Logiquement, les visiteurs assez motivés pour faire du shopping dans ces conditions se montrent bon clients. Leparisien.fr rapporte que “95% des visiteurs” actuels des boutiques du PSG achètent, et plus que d’habitude. Mais “notre but, c’est que tout se passe bien. On veut que nos collaborateurs soient à l’aise et que nos clients se sentent bien dans les magasins afin de leur donner envie de revenir. On veut assurer un minimum de lien avec les fans”, commente Fabien Allègre, directeur du merchandising et de la diversification de la marque PSG.