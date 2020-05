“Allegri m’a dit que sa prochaine aventure serait à l’étranger” assure le président de Cagliari

Massimiliano Allegri n’a plus entraîné depuis presque un an et son départ du banc de la Juventus Turin l’été dernier. L’entraîneur italien – qui s’est accordé une année sabbatique – aimerait retrouver un banc cet été. Son nom a été associé au PSG. Une chose est sûre, Allegri ne devrait pas poursuivre sa carrière en Italie. Dans une interview accordée à Sky Italia, Tommaso Giulini – président de Cagliari – a expliqué que l’ancien coach de l’AC Milan lui avait expliqué que son prochain challenge sera à l’étranger. “Il m’a dit que sa prochaine aventure serait à l’étranger, même s’il était fasciné par la proposition de Cagliari en cette année du centenaire. Je savais déjà avant de passer l’appel que ce serait très difficile.“