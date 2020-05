Alonzo : “Il ne faut pas faire tout mais le maximum pour garder Icardi”

L’avenir de Mauro Icardi (27 ans) prêté par l’Inter Milan au PSG se joue ces jours-ci. En Italie, on évoque un transfert définitif à 60M€ bonus inclus (voir ici). Pour Jérôme Alonzo, ex gardien de but du PSG (2001-2008), Paris doit faire l’effort afin de signer le buteur argentin.

“Qui sur le marché à ce prix là ? Ce n’est pas évident. Qui de compétitif immédiatement qui connait le club et qui s’entend déjà avec les stars du PSG ? Mauro Icardi a la panoplie parfaite. Donc oui, le club doit faire le maximum pour le garder”, a déclaré l’ancien portier du PSG dans L’Equipe du Soir (qui prétendait que le buteur argentin préférait jouer à la Juventus). “Le vestiaire du PSG l’a accepté, il a accepté le vestiaire. C’est une histoire qui se passe bien même s’il a un peu moins joué quelques semaines… Il ne faut pas faire tout mais le maximum pour garder ce joueur. Après la clé c’est lui qui l’a.”