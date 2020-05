Alonzo : “Je pense fermement que le PSG peut gagner la C1 dans les deux-trois ans”

Il y a quelques jours, Elber ancien international brésilien et joueur de Lyon s’en prenait à Neymar et au PSG. Selon lui, son compatriote avait fait une erreur en signant au PSG avant d’expliquer que le club de la capitale ne gagnerait pas la Ligue des Champions dans les trois ou quatre prochaines années. Un constat que ne valide pas Jérôme Alonzo.

“La déclaration d’Elber ? Je pense que son analyse est fausse dans les deux sens. Tout d’abord, Neymar effectivement il y a le côté financier, car il avait un salaire fantastique à Paris et qu’il s’est dit ‘moi aussi je peux porter un projet et en être la base’ donc cela se tenait, raconte l’ancien Parisien dans l’Equipe du Soir. Je m’excuse, mais l’effectif du PSG est façonné pour être dans les postulants sérieux pour la Ligue des Champions. Évidemment, je pense fermement que le PSG peut gagner la C1 dans les deux-trois ans à venir. Je le pense sincèrement. Je suis assez étonné qu’un fin connaisseur et un ancien grand joueur comme Elber puisse avoir un avis aussi bizarre que ça. Je ne le trouve pas objectif et je ne suis pas d’accord du tout.”