Alonzo : “On verra quand Thiago Silva ne sera plus là, on verra !”

On balaie trop facilement le niveau de performance de Thiago Silva aux yeux de Jérôme Alonzo. Le défenseur central est une valeur sûre du PSG et on se rendra compte de ce que le capitaine apportait une fois qu’il ne sera plus sur le terrain avec les Rouge & Bleu. A l’heure où la prolongation de contrat de Thiago Silva fait débat, l’ancien gardien de but du PSG devenu consultant vote pour un “oui”.

“Sportivement, si on excepte le match à Amiens, je l’ai trouvé bon Thiago Silva. Ça me parait intéressant de le garder dans la rotation des axiaux. Et puis ça peut permettre à Thomas Tuchel de remettre Marquinhos au milieu de terrain. On sait qu’il aime ça. Et puis, ce serait presque comme une sanction de ne pas le garder… Ce serait injuste de lui faire porter le chapeau pour des échecs. D’autres étaient là et on en parle moins”, a déclaré l’ancien gardien de but du PSG dans l’Equipe du soir. “Trouvez moi un seul joueur du PSG qui a été bon à Dortmund et qui n’a pas reculé ? Encore une fois, on met tout sur lui… On verra quand il ne sera plus là, on verra !”