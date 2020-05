Anciens – Lavezzi victime d’une tentative de “sextorsion”

Ezequiel Lavezzi passe son confinement dans les Caraïbes, plus précisément à Saint-Bart. Malgré le cadre, tout n’y est pas paisible. Ainsi, l’ancien attaquant du PSG – tout juste retraité – a été victime d’une menace d’extorsion via les réseaux sociaux. L’avocat de Pocho, Mauricio D’Alessandro, a déposé une plainte auprès des tribunaux argentins parce qu’une personne a envoyé via Instagram un message privé à sa compagne, Natalia Borges, et lui-même assurant qu’il détenait des discussions, des vidéos et des photos intimes du couple. Selon le journal La Nación, il était demandé dans cette tentative de chantage prise au sérieux 5000$ à Ezequiel Lavezzi pour chaque photo.