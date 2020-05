Anciens – Luyindula devient le directeur sportif du Dijon FCO

Déjà présent dans l’organigramme du Dijon FCO en tant que conseiller du président Olivier Delcourt, l’ancien Parisien, Peguy Luyindula (2007-2012), a été officiellement nommé directeur sportif du DFCO. L’ancien attaquant “sera en charge de définir et mettre en œuvre la politique sportive de l’ensemble des entités du DFCO : le groupe professionnel, la formation et la section féminine. Il définira les objectifs de la saison et assurera le suivi avec les différents responsables de ces entités”, précise le DFCO dans un communiqué.

Sur le site officiel de Dijon, Peguy Luyindula s’est exprimé sur sa nouvelle fonction. “Je suis bien évidemment reconnaissant et honoré de la nouvelle mission qui m’a été confiée. Comme depuis mon arrivée, je vais mettre tout mon investissement pour aider le club à pérenniser sa présence parmi l’élite et poursuivre le travail de structuration de la politique sportive du DFCO, masculin et féminin. Nous attendons avec impatience l’inauguration du nouveau centre d’entraînement. Les défis qui s’offrent à moi sont importants. Accompagné de l’équipe dirigeante, je saurai les affronter sans crainte.”