Anciens – Rabiot n’est pas retourné à Turin pour protester, la Juve agacée (La Stampa)

Rien n’est jamais simple avec Adrien Rabiot. Le PSG et les Bleus le savent, la Juventus le découvre petit à petit. Ainsi le milieu de terrain ne serait pas revenu à Turin pour s’opposer à la baisse de son salaire annuel (mars, avril, mai et juin non payés) ainsi qu’aux méthodes d’entraînement nouvelles, affirme La Stampa. Rester en France, sur la Côte d’Azur, est un forme de protestation du joueur de 25 ans, explique le journal transalpin. Lundi prochain, la Juve doit reprendre l’entraînement sous les ordres de Maurizio Sarri. Adrien Rabiot est le seul joueur étranger à ne pas être retourné à Turin pour s’organiser (il y a une quatorzaine à respecter quand on entre sur le territoire italien), à l’exception de Gonzalo Higuain qui lui, en raison de la maladie de sa mère, a eu quelques jours de congés supplémentaires. La Stampa parle d’agacement des dirigeants turinois et d’adieux probables, ce que rechercherait Véronique Rabiot, la mère et agent du joueur qui rêve de Premier League. Même son de cloche chez Tuttosport. Le journal sportif proche de la Juve assure que “la patience du club est terminée” avec le clan Rabiot.