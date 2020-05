Angel Di Maria meilleur passeur de l’ère QSI

Angel Di Maria est très certainement l’un des meilleurs joueurs voire le meilleur joueur du PSG lors des 18 derniers mois. El Fideo enchaîne les grandes performances, les buts et les passes décisives. Avec l’arrêt de la saison de Ligue 1, l’international a été titré meilleur passeur du championnat – avec 14 passes décisives – pour la deuxième fois de sa carrière parisienne (18 offrandes lors de la saison 2015-2016). Les 14 passes décisives en 27 journées sont d’ailleurs un record dans l’histoire de la Ligue 1. Depuis son arrivée à l’été 2015, Di Maria a délivré 87 passes décisives sous le maillot Rouge & Bleu, soit le recordam sous l’ère QSI. Il devance très largement ses deux poursuivants, Javier Pastore (56) et Zlatan Ibrahimovic (53). Il n’est d’ailleurs plus qu’à huit offrandes du titre de meilleur passeur de l’histoire du club de la capitale, qui appartient à Safet Susic (85). Nul doute que l’ancien du Benfica deviendra le meilleur passeur de l’histoire du PSG dans les prochains mois. Pour conclure, Di Maria n’est pas seulement un passeur, puisqu’il a également marqué 81 buts à Paris, soit le 9e meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu. Pas mal pour un ailier.