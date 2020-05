Anciens – Antero Henrique vers Marseille ?

Pendant deux ans, Antero Henrique a été le directeur sportif du PSG (juin 2017-juin 2019). Le dirigeant portugais est depuis sans poste. Mais il pourrait rapidement reprendre du service et en France à… Marseille. Hier soir, Andoni Zubizarreta – directeur sportif de l’OM – a décidé de quitter ses fonctions. Ce départ pourrait également précipiter le départ du coach marseillais, André Villas-Boas. Selon les informations du Phocéen, Henrique et les dirigeants marseillais ont discuté il y a quelques semaines. Pour l’instant il n’y a pas plus d’information mais le fait qu’il a travaillé avec Villas-Boas à Porto pourrait être un plus.