Aouchiche demanderait 4M€ de prime à la signature, c’est trop pour l’ASSE

Dans quel club Adil Aouchiche (17 ans) signera son premier contrat de joueur professionnel ? Au PSG ? Ailleurs ? Ce sera un des suspenses des mois à venir. Le milieu de terrain international est très convoité. De quoi faire monter les enchères. Et si le discours de Claude Puel avait semblé prendre l’AS Saint-Etienne est désormais pessimiste car le clan du Titi demande 4M€ de prime à la signature, rapporte But! ASSE. Le LOSC, le Stade Rennais, la Fiorentina et un club allemand avec quelques moyens financiers seraient sur le joueur formé par le PSG. Le club de la capitale souhaitant toujours le conserver.