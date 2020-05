Aouchiche étudie chaque projet, dont la signature de son premier contrat pro au PSG (Téléfoot)

Adil Aouchiche est l’un des noms qui agite les rumeurs mercato du PSG ces derniers jours. Comme l’ont révélé Goal et RMC Sport, le jeune milieu (17 ans) a visité les installations de l’AS Saint-Etienne mais pour autant aucun contrat n’a été signé. Ce vendredi soir, Julien Maynard – journaliste de Téléfoot – a fait un point sur ce dossier. Il confirme que les Verts ont invité Adil Aouchiche et ses proches à visiter ses installations mais ce n’est pas le seul club qu’il a fait. “Les Verts veulent le titi mais la concurrence est rude” indique Julien Maynard. Outre Sainté, les clubs intéressés par Aouchiche sont Arsenal, Rennes, Lille et Leicester. Du côté du joueur, “aucune décision concernant son avenir” n’a été prise. Il étudie toutes les possibilités, dont celle de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.