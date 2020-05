Areola à Arsenal, Neto au PSG, le Mundo Deportivo pense à un jeu à plusieurs bandes

Il va y avoir du mouvement chez les gardiens de but l’été prochain. C’est la conviction du Mundo Deportivo. Et comme pour le journal catalan le FC Barcelone est central, le point de départ du jeu de chaises musicales est la volonté de la direction azulgrana d’alléger la masse salariale. Ce qui pousserait Neto sous contrat jusqu’en 2023 vers la sortie, et la promotion de Iñaki Peña (Barça B). L’Italo-brésilien âgé de 30 ans, passé par Valence, la Juventus ou la Fiorentina, pourrait séduire le PSG qui ne conservera pas Sergio Rico, prêté par Séville avec une option d’achat de 10M€, et qui ne veut pas récupérer Alphonse Areola (27 ans), sous contrat jusqu’en 2023 et prêté cette saison au Real Madrid. Si l’international français ne sera pas Merengue en 2020/2021 (Andriy Lunin lui est préféré comme doublure de Thibaut Courtois), il n’est pas exclu qu’il devienne un Gunner. Car Arsenal a jeté son dévolu sur Alphonse Areola, qui ne veut pas revenir au PSG, affirme le Mundo Deportivo qui voit des mutations de gardiens dans tous les sens entre Valence, Séville, l’Atlético de Madrid, le Betis, Milan, le PSG, Arsenal, Chelsea ou encore l’Ajax.