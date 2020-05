Au PSG Jérémy Clément a été marqué par Le Guen et a redouté Kombouaré

Tout juste retraité après une dernière expérience au FC Bourgoin Jallieu (National 3), Jérémy Clément (35 ans) est revenu sur sa carrière pour L’Equipe. Deux entraîneurs l’ont marqué lors de son passage au PSG (2007-2011, 192 matches disputés) mais pour des motifs différents.

“L’entraîneur qui m’a le plus marqué ? Paul Le Guen et Christophe Galtier (à l’ASSE) m’ont vraiment marqué. J’ai aimé leurs façons de faire et ce qui s’est passé entre nous. Paul, les gens disent que j’étais son “fils” (son chouchou), mais je n’avais pas de relation particulière avec lui. Entre nous, c’était à la confiance. On se parlait peu, on se comprenait. Son discours “on ne joue pas comme on s’entraîne” m’allait bien, commente Clément. Celui que je redoutais ? Je craignais Antoine Kombouaré (au PSG de 2009 à 2011), parce qu’il avait le sang chaud, il était capable de nous mettre des “brasses”.