Aulas : “Comment vont faire le PSG et l’OL pour jouer fin juillet en Ligue des champions ?”

Dans un long entretien publié par lequipe.fr, Jean-Michel Aulas s’annonce combatif et refuse ce qui a été acté la semaine dernière par le gouvernement, la FFF et la LFP. Plusieurs dossiers concernent le PSG. A savoir le classement final mais surtout la suite des événements avec l’UEFA Champions League suspendue et la finale de la Coupe de la Ligue.

“Mes play-offs ont été moqués car ils privilégiaient l’OL ? C’est vrai mais ce principe ne s’arrêtait pas à mon format, il y en avait un autre avec le PSG champion. Ce que je voulais, c’est que ça ne s’arrête pas. Car ça va coûter très cher à tout le monde y compris à la Ligue. Philippe Doucet avait trouvé un très bon projet. Tout était discutable. Voyez ce qui se passe en Italie, en Allemagne ou Espagne, aujourd’hui, avec la reprise des entraînements individualisés… On a tout accéléré et ça nous met dans une situation intenable”, explique Aulas. Il fallait consulter l’UEFA, écouter l’AG de la Ligue et ne pas pénaliser le PSG et l’OL car l’UEFA va finir ses compétitions. […] Pour le moment, j’appelle à la raison et à une concertation avec l’UEFA. Mais comment vont faire le PSG et l’OL pour jouer fin juillet, en cas de finale de la Coupe puis de Ligue des champions ? Il faut bien qu’on s’entraîne de nouveau. Cette situation est aberrante. […] La finale de la Coupe de la Ligue ? Si c’est en août, jouer à huis clos sera obligatoire. Pour nous, c’est vital d’être en Coupe d’Europe. Et on jouera cette chance à fond.“