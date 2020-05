L’UEFA veut des quarts de finale en un match et sur une semaine selon Aulas

La Ligue des Champions 2019-2020 doit encore se jouer. Il reste encore quatre huitièmes de finale (Juventus / OL, Manchester City / Real Madrid, FC Barcelone / Naples et Bayern / Chelsea) alors que le PSG, Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético Madrid sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Omniprésent dans les médias, Jean-Michel Aulas était l’invité de RTL. Et le président lyonnais a expliqué que l’UEFA souhaiterait jouer les quarts de finale de C1 sur un seul match et tout sur une semaine, soit possiblement un match tous les jours. Il n’a pas dévoilé les choix pour la suite de la compétition. Mais l’on devrait en savoir plus lors du Comex de l’UEFA le 17 juin prochain.