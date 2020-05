Aulas espère que la Ligue 1 va reprendre

Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, n’accepte toujours pas que la saison 2019/2020 de Ligue 1 soit définitivement stoppée et entérinée. A ses yeux, avec ce qui passe dans les grandes ligues européennes, tout est encore envisageable. C’est ce que JMA a déclaré à l’AFP. L’OL a fini 7e d’un championnat de France arrêté après 28 journées.

“Quand on est de bonne foi, et devant l’évidence, on se doit de dire que les gens qui ont fait l’erreur d’arrêter trop vite ne feront pas la deuxième erreur qui serait de ne pas reprendre. J’espère que ça va reprendre. Nous aurions pu le faire en juillet, car rien n’interdit qu’on puisse reprendre. Rennes et Strasbourg ont déjà repris l’entraînement individuel, déclare Jean-Michel Aulas. Je m’interroge jour et nuit sur ce qui s’est vraiment passé. Cela pourrait faire l’objet d’une plainte à l’Autorité de la concurrence. Cette lettre d’Aleksander Ceferin est très importante sur la date du 3 août (date juste recommandée par l’UEFA pour finir le championnat, ndlr). On est en droit de s’interroger s’il n’y a pas eu une pression. Une fronde anti-Aulas ? Je ne pense pas. Dans leurs fantasmes, un certain nombre de gens peuvent imaginer résoudre des désaccords en essayant de me mettre sur le côté. […] Je n’ai rien à me reprocher. Si certains pensaient que je ne puisse pas être au poste où je suis, ils avaient l’occasion sur les deux derniers collèges. A aucun moment il n’a été envisagé de mettre un terme à mes fonctions.”