Aulas : “Si les recours n’aboutissent pas, c’est envoyer Lyon et Paris se faire massacrer”

Depuis le choix de la ligue de stopper la saison 2019-2020 de Ligue 1, Jean-Michel Aulas ne cesse de rabâcher que la décision a été prise trop vite et que les instances du football français pourraient revenir sur cette décision, d’autant plus que Lyon et le PSG doivent encore jouer la Ligue des Champions. Pour le président lyonnais, si les autres championnats reprennent, les deux clubs français vont se faire “massacrer” en Champions League. “Le match contre la Juventus est confirmé le 7 août, à Turin et à huis clos. Si les recours n’aboutissent pas, c’est envoyer Lyon et Paris se faire massacrer par des équipes qui auront une préparation que les autres n’ont pas”, peste JMA sur RTL dans des propos relayés par Foot Mercato.