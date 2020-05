Balagué : “Le PSG n’est ni intéressé par Griezmann ni par Dembélé”

Guillem Balagué, célèbre journaliste sportif pour la BBC et Sport, a répondu à quelques questions d’internautes en visioconférence. Interrogé sur la faisabilité d’un départ du PSG de Neymar Jr direction Barcelone, le journaliste a rappelé qu’en l’état des choses ce n’était pas imaginable.

“Barcelone aimerait un deal pour récupérer Neymar, du troc. Ousmane Dembele ferait partie de cette opération. Mais le PSG, je vous l’assure, aujourd’hui, n’est ni intéressé par Griezmann ni par Dembélé. En plus, pour faire des échanges, il faut un bon relationnel entre les clubs. Le Barça s’entend bien avec l’Inter, la Juventus, peut-être City, mais pas avec le PSG… Aujourd’hui, Barcelone ne peut qu’attendre et voir ce qu’il se passe plus tard pendant la mercato pour éventuellement considérer quelque chose à la fin du marché. Aujourd’hui, c’est impossible. La seule chose c’est d’essayer de passer par un règlement Fifa. Mais aujourd’hui, le Barça a besoin de 70M€ pour équilibrer ses comptes.”