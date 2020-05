Balmont : “Neymar a changé d’attitude cette saison”

Florent Balmont raccroche les crampons à l’âge de 40 ans. Autant dire que l’homme a l’expérience de la Ligue 1 avec 513 matches disputés au compteur. Et il connaît l’exigence du haut niveau. Ce qui lui fait dire que le PSG est admirable. “Paris est largement au dessus en Ligue 1. Tout le monde en a conscience, explique l’ancien milieu de terrain dans Le Parisien. Mais il ne suffit pas d’avoir le plus gros budget pour franchir la ligne d’arrivée en tête. Les gens, de l’extérieur, ont trop tendance à le croire. Ça exige chez les joueurs une remise en question permanente et un haut degré de motivation afin de lutter contre l’inévitable usure du pouvoir. C’est mal connaître le foot d’imaginer que tout est gravé dans le marbre.”

L’ex joueur de Dijon, passé par Lyon et Lille, apprécie aussi individuellement des joueurs du PSG. “Neymar a changé d’attitude cette saison. Il était plus dans l’esprit, davantage tourné vers le collectif et plus impliqué dans les efforts défensifs. J’aimais bien ce nouveau Neymar. Il en rajoutait moins et en était encore meilleur, explique Balmont. Marco Verratti, je l’adore. Il est l’un des joueurs les plus talentueux de la L1. Il est précieux par sa sûreté technique, sa capacité à évoluer dans les petits périmètres et à donner proprement le ballon. Il râle, oui, et alors, ça fait partie de sa personnalité. Il est primordial pour son équipe.”