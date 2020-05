Bazin : “Le PSG va être frais, c’est la bonne année !”

Ancien président du PSG sous l’ère Colony Capital, Sébastien Bazin est désormais via le groupe Accor qu’il dirige le sponsor maillot du club. Invité de la matinale d’Europe 1, le chef d’entreprise a été interrogé sur la fin de saison du PSG composée de deux finales de coupes nationales et surtout la dernière ligne droite de la Ligue des champions. Et Sébastien Bazin le sent bien. “C’est la bonne année, la Ligue des champions va reprendre, le PSG va être frais, c’est la bonne année !”, a lancé le patron du groupe Accor.