Benedetto sur Cavani : “Ce serait beau de le voir à Boca”

Où jouera Edinson Cavani la saison prochaine ? Alors que Le Parisien avait indiqué plus tôt dans la journée que le meilleur buteur de l’histoire du PSG – en fin de contrat le 30 juin – ne prolongera pas avec le club de la capitale, le profil du Matador plaît à de nombreuses écuries européennes (Inter Milan, Atlético de Madrid, Chelsea) et sud-américaines (Boca Juniors, Palmeiras). Invité à s’exprimer sur Edinson Cavani, l’attaquant de l’OM – Dario Benedetto – espère que le numéro 9 parisien rejoindra Boca Juniors.

“Ce serait beau de le voir à Boca, pour moi c’est un joueur extraordinaire. Et il me semblait qu’il voulait y aller. J’espère que Boca pourra avoir un attaquant de ce type, ce serait bien. Je savais par Nahitan Nández (ex-coéquipier de Benedetto à Boca Juniors) qu’il voulait aller à Boca… enfin qu’il aimerait venir non, mais qu’il aimait beaucoup Boca. J’aime ce joueur, il est très complet”, a déclaré l’attaquant argentin à Fox Sports Argentina, dans des propos rapportés par RMC Sport.