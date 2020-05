Beye : “Marquinhos est le vrai capitaine de cette équipe du PSG”

Où évoluera Thiago Silva la saison prochaine ? En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, le capitaine parisien de 35 ans est favorable à une prolongation de contrat avec le club de la capitale. Cependant pour le consultant de Canal Plus, Habib Beye, le PSG doit maintenant miser sur la jeunesse avec comme tête d’affiche, Marquinhos (26 ans), futur capitaine du PSG à ses yeux.

“Pour moi déjà, il s’est imposé cette saison un fait important c’est que Marquinhos est pour moi le vrai capitaine de cette équipe du PSG. Il est légitime sur ses performances et je trouve qu’il y a une vraie reconnaissance. C’est lui qui doit prendre le leadership défensif, a déclaré Beye au CFC. Quant à Thiago Silva, c’est un joueur qui est phénoménal. Après, il a eu des manquements en Ligue des champions surtout sur le plan émotionnel. Je crois qu’aujourd’hui il faut savoir tourner la page. Si il est capable d’accepter un statut différent. Mais lorsqu’on connait son emprise sur le club, ça fait huit ans qu’il est là, c’est très difficile pour un joueur comme lui de laisser sa place de capitaine et d’accepter d’aller sur le banc. Donc, je pense qu’il faut parfois trancher dans le vif et se dire qu’il a fait une belle carrière à Paris mais que maintenant il faut miser sur la jeunesse de Marquinhos, Kimpembe ou un autre.”