Bianchi : “J’ai toujours admiré le sacrifice sur le terrain de Cavani”

Carlos Bianchi a fait les beaux jours du PSG pendant deux ans (1977-1979, 80 matches, 71 buts). Pour le nouveau magazine des Rouge & Bleu, il a rencontré et échangé avec Edinson Cavani meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 buts). Il a tenu à pointer une qualité d’El Matador, “son sacrifice sur le terrain”. “Je ne connaissais pas Edinson avant, mais j’ai toujours admiré son sacrifice sur le terrain . Il est difficile pour un joueur à son poste et à ce niveau-là, de faire tous ces sacrifices pour ses coéquipiers et son équipe. Alors rien que pour cela, je te dis (s’adresse à Cavani) : félicitations !“