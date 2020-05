Boghossian veut voir une Ligue 1 à 22 la saison prochaine

La décision des instances du football français de stopper la Ligue 1 et la Ligue 2, d’attribuer les titres au PSG et à Lorient mais également actée les relégations d’Amiens et Toulouse en Ligue 1 fait beaucoup parler. Les Amiénois souhaitant d’ailleurs saisir la justice pour invalider cette descente en Ligue 2. Alain Boghossian milite lui aussi pour que la Ligue 1 2020-2021 se joue à 22 équipes.

“La santé passe avant tout. Mais pourquoi agir de la sorte en France quand les autres pays européens s’interrogent toujours sur la suite à donner à leurs compétitions nationales? On avait encore un peu temps avant d’entériner la fin des championnats, peste le champion du monde 98 dans une interview accordée au Parisien.[…]Mon souhait pour la saison prochaine ? Qu’il n’y ait pas de descente. Il faut une Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine à l’issue de laquelle quatre formations seront reléguées. En 2020-2021, il n’y a plus de Coupe de la Ligue, passer à 22 clubs c’est trouver quatre dates supplémentaires, ce n’est pas la mer à boire ! Même si le championnat redémarre fin août ou début septembre, on peut faire tous ensemble cet effort.“