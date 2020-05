Bulka : “Dans les semaines à venir la décision sera prise”

Comme de nombreux joueurs étrangers, Marcin Bułka (20 ans) est retourné dans son pays, la Pologne. Le gardien de but numéro 3 du PSG sous contrat jusqu’en 2021 est à Varsovie où il utilise les installations d’Escoli Varsovia pour s’entraîner. Radosław Przybysz s’est entretenu pour Sport TVP avec le portier. Il explique qu’il pourrait prolonger au PSG mais qu’il lui faut jouer (un match à Metz avec Paris cette saison).

“Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas en vacances, c’est une pause technique. Je m’entraîne ici tous les jours, je suis content car je suis avec ma famille et j’attends un signal pour rentrer à Paris, explique Marcin Bulka. Comment avaient été reçues mais confidences sur le vestiaire du PSG ? C’est du passé. Il n’y a pas eu de grandes excuses. Mes partenaires ont pris ça tranquillement, avec distance. Je n’avais pas non plus de mauvaises intentions. Les journaux avaient un peu changé ce que j’avais dit, je n’y reviens plus. La saison prochaine ? Je veux jouer. Je discute actuellement d’une prolongation de contrat. Malheureusement, il n’est pas encore possible de se rencontrer face à face, mais nous parlons tout le temps et il me semble que dans les semaines à venir la décision sera prise. Je sais juste que je veux jouer.”