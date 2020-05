Caïazzo : “Je ne sais pas si on rejouera en 2020 avec du public”

Dans le football, savoir exploiter l’intervalle est important. En communication aussi. Ainsi après Roland Romeyer, c’est l’autre président de l’AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo, qui prend dans Le Progrès l’intervalle au sujet de la finale de la Coupe de France contre le PSG. Car la question n’est pas de savoir si quelqu’un a envie de huis clos mais de savoir si on doit jouer par défaut sans public pour préserver la santé publique.

“Cela ne sert à rien de fixer des échéances. Même le meilleur scientifique du monde ne peut pas l’assurer. Nous sommes donc obligés de faire un pilotage à vue. Je ne sais pas non plus si on rejouera en 2020 avec du public, explique Bernard Caïazzo. Des gens se sont exprimés. Personne n’a envie de jouer (à huis clos). Imaginons la finale de la coupe de la Ligue en 2013 (gagnée par Saint-Etienne) sans spectateur, ça fait froid dans le dos. Un spectacle de sport sans public, c’est quelque chose de dévastateur. Le sport, c’est de l’émotion. Où sont les émotions, le plaisir s’il n’y a pas de communion avec le public.”