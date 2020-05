Caïazzo : “Si vous lisez des journaux qui veulent vendre et rapportent ce qu’on veut bien leur dire…”

Alors qu’une partie du football français s’est lancé dans une bataille du classement pris en considération par la Ligue de Football Professionnel (LFP), Bernard Caïazzo, co-président de l’AS Saint-Étienne et président du syndicat Première Ligue, a expliqué ce matin sur Europe 1 que nombre de ses homologues se trompaient de lutte.

“Cette décision n’a pas beaucoup d’importance, la situation sanitaire est tragique, la France est à l’arrêt. La solitude des personnes âgées est plus importante que le classement de la Ligue 1. Le vote a été fait à 90%. Si vous lisez des journaux qui veulent vendre et rapportent ce qu’on veut bien leur dire… Il faut arrêter avec la polémique. J’espère que le football va reprendre avec du public, parce que le football se joue devant du public. Les autorités ont pris des décisions courageuses. Il fallait arrêter avec ce concours Lépine des projets où chacun regarde son propre intérêt, a commenté Bernard Caïazzo sur les ondes. Des recours à venir ? C’est normal. Il y aura des recours. C’est la responsabilité d’Aulas s’il veut faire des recours. Chacun est libre. Une chose est certaine, la saison est terminée. On ne sait pas si on rejouera en septembre ou en octobre… Il y va de la survie économique du football français. Notre mission des prochains mois c’est que toutes les entreprises se relèvent. Il faut des solutions. L’Etat nous a promis de nous aider. Il faut calmer tout le monde et ne pas aller dans des polémiques. Marchons tous unis.”