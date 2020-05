Camara : “Le club nous a dit qu’on était un peu lié à la décision que prendra l’UEFA quand elle donnera les dates”

En cette période de crise sanitaire, de nombreux lives avec des acteurs du football sont proposés sur Instragam. Devenu entraîneur adjoint du PSG juste après sa retraite avec le club de la capitale en 2015, Zoumana Camara s’est entretenu avec le supporter des Rouge et Bleu, Sabri Parisien ou Rien. L’ancien défenseur est notamment revenu sur la décision de la LFP de mettre un terme à Ligue 1, permettant ainsi au PSG d’être sacré champion de France pour la neuvième fois de son histoire.

“Ce sont des décisions difficiles. Ils auraient peut-être dû prendre un peu plus de temps avant de prendre une telle décision. Quand on est dans notre cas, c’est toujours facile de commenter après (…) Moi, je pense qu’il aurait fallu prendre un peu plus de temps, regarder ce que font les autres championnats et s’aligner sur les autres. Si ces pays-là reprennent (Italie, Allemagne, Espagne et Angleterre), on va paraître un peu ridicule.”

Lors de ce live, Papus Camara a notamment indiqué que le PSG attendait les dates de l’UEFA (une réunion est prévue le 27 mai ou plus tard) afin de s’organiser du mieux possible pour la reprise des compétitions, et notamment la Ligue des champions. “On a eu un petit message à travers le club, qui déjà prend de nos nouvelles régulièrement. Et ensuite, ils nous ont dit qu’on était un peu lié à la décision que prendra l’UEFA quand elle donnera les dates. Et on aura une visibilité sur la façon de s’organiser. Sur les dates de reprise de Ligue des champions ? Il n’y a rien d’officiel.”

Enfin, Zoumama Camara est revenu sur le professionnalisme de Zlatan Ibrahimović lors de son passage au PSG (2012-2016). “À un moment donné, il a ses déclarations qui sont fracassantes et qui font jaser. Parfois t’as même l’impression que ça pique un peu le club, mais le mec est exemplaire. Avec lui, il n’y a pas de problème de retard ou d’un manque de sérieux à l’entraînement. Ce que tu peux lui reprocher ce sont ses déclarations, mais dans le reste il est exemplaire et il tire tout le monde vers le haut. Physiquement déjà, il en impose.”