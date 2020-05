Camavinga : “Je laisse mes parents et mes agents gérer”

A seulement 17 ans, le milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga (sous contrat jusqu’en 2022) fait envie à de grands clubs européens. Le Real Madrid, Liverpool, le Borussia Dortmund et le PSG seraient sur les rangs pour recruter celui qui a tout d’un futur grand. Mais Eduardo Camavinga peut aussi faire le choix de poursuivre son apprentissage en Bretagne, dans un club qui va se retrouver en Ligue des champions.

D’ailleurs une rumeur évoquait un accord conclu mi-saison pour qu’il reste automatiquement au Stade Rennais un an de plus en cas de qualification en Ligue des champions. Vrai ou faux ? “Tout ce qui concerne les négociations et les discussions pendant la saison, ça ne me regarde vraiment pas. Je laisse mes agents et mes parents tout régler et on en reparle ensemble en fin de saison, quand c’est nécessaire. Mais s’il y avait eu un accord aussi important à mi-saison, franchement, je serais forcément au courant. Mon avenir, on verra en fin de saison, commente Camavinga dans Ouest France. L’intérêt des cadors européens ? Ça fait plaisir que de grands clubs comme ceux cités s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. On verra la suite… Je laisse mes parents et mes agents gérer cela.“