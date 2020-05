Candidat à la présidence du Barça, Víctor Font préfère Mbappé à Neymar

Víctor Font devrait être l’un des prochains candidats aux élections présidentielles du FC Barcelone (en 2021) et il expose déjà son projet pour le club azulgrana avec Xavi Hernández en son cœur. L’homme se veut en opposition totale avec Josep Maria Bartomeu, président sortant du Barça. Interrogé sur un retour de Neymar Jr à Barcelone, le futur candidat a déclaré préférer Kylian Mbappé pour des raisons qui ne tiennent pas qu’au terrain : “Je suis plus Mbappé que Neymar. Ce dernier est plus créatif, mais je vois le Français plus concentré sur le football”.