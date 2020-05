Carnet noir : Philippe Redon est décédé à l’âge de 69 ans

C’est une triste nouvelle que l’on a appris ce mardi après-midi. Philippe Redon – ancien joueur du PSG entre 1976 et 1978 – est décédé à l’âge de 69 ans. C’est le Stade Rennais – son club formateur et dans lequel il a joué de 1971 à 1975 – qui a annoncé cette triste nouvelle sur son compte Twitter. Les circonstances de son décès ne sont pas encore connues. Toute la rédaction de Canal Supporters tient à adresser ses condoléances à la famille et aux proches de Philippe Redon.