On s’en souvient, en janvier dernier, alors que le mercato d’hiver venait d’ouvrir ses portes, Sky Sport Italia affirmait que Leonardo pensait pour le mercato estival au milieu relayeur de la Fiorentina, Gaetano Castrovilli (23 ans). Sous contrat avec la “Viola” jusqu’en 2024, l’international italien (1 sélection) au grand gabarit (1m87) a été l’une des rares satisfactions chez le 13e de la Serie A. Sa cote Transfermarkt est de 20M€.

Sur le site du journal La Repubblica (Florence), le journaliste Niccolò Ceccarini explique que Gaetano Castrovilli est toujours convoité mais que la porte est fermée. “Castrovilli n’est pas sur le marché bien qu’il soit devenu l’objet de convoitise de tous les principaux clubs italiens, l’Inter en premier lieu mais également la Juventus, Napoli et la Roma. Non, il ne quittera pas Florence. Et le message s’applique également aux clubs étrangers, car le PSG n’a jamais caché son intérêt. Le talentueux milieu de terrain ne bougera pas. Le président Commisso veut en faire l’un des piliers de l’avenir pour construire une Fiorentina toujours plus forte, capable de lutter pour l’Europe, affirme le journaliste. Et puis Castrovilli est ravi de son aventure violette, la Fiorentina lui a permis de faire ses débuts en Serie A et son objectif est de continuer à grandir ensemble.”