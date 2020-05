Cavani : “Je pense que les gens ont sincèrement apprécié ce qu’ils m’ont vu accomplir ici au fil du temps”

Arrivé au PSG en 2013, Edinson Cavani a marqué l’histoire des Rouge et Bleu en devenant le meilleur buteur du club de la capitale (200 buts toutes compétitions confondues). Lors d’un entretien avec le magazine officiel du PSG aux côtés de Carlos Bianchi, le Matador est revenu sur de nombreux sujets. Il s’est notamment exprimé sur sa relation avec les supporters parisiens.

“Je pense que le lien avec les fans doit venir d’un travail acharné et du dévouement pour son équipe, pas seulement parce que tu pars célébrer un but devant une tribune. Je vis ma septième saison à Paris, j’ai connu des bons et des mauvais moments, a déclaré l’attaquant parisien au PSG Mag. Et je pense que les gens ont sincèrement apprécié ce qu’ils m’ont vu accomplir ici au fil du temps, mes buts, mais aussi mon sens du sacrifice et ma disponibilité permanente pour le collectif. Ma meilleure façon de les remercier de cette affection, ce sera toujours sur le terrain, par mon attitude.”

Lors de cet entretien, Edinson Cavani a évoqué son avenir. Même s’il ne serait pas insensible à l’idée d’une prolongation de contrat avec le PSG, l’international uruguayen a de nombreux prétendants (Atlético de Madrid, Boca Juniors, Palmeiras…) intéressés par son profil. “J’en ai déjà beaucoup discuté avec mon entourage. J’ai toujours dit que j’aimerais quitter le football, et non pas que le football me quitte. J’aimerais bien finir en ayant tout donné. Arriver à ce moment où je dirais: ‘Les gars, c’est là que je dois m’en aller’. Je ne veux pas que la vie m’amène à jouer alors que je ne serais plus capable de me donner à fond. Ce jour viendra où ce sera comme une évidence, que le temps est venu de passer à autre chose. Ma carrière durera peut-être quelques années encore, ici ou ailleurs, je ne sais pas.”