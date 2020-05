Ceferin “convaincu que l’Allemagne nous donnera un brillant exemple”

La Bundesliga va reprendre le 16 mai à huis clos. Et le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, est ravi de ce redémarrage qui doit montrer la voie aux autres ligues qui pensent rejouer cette saison. Evidemment cela ne concerne plus la France qui a déjà tiré un trait sur la Ligue 1 version 2019/2020.

“C’est une excellente nouvelle que les autorités allemandes aient accepté que la Bundesliga puisse revenir. C’est le résultat d’un dialogue constructif et d’une planification minutieuse entre les autorités du football et les politiciens”, a déclaré Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, dans un communiqué. “C’est une étape importante et positive pour ramener les gens à l’optimisme. Je suis convaincu que l’Allemagne nous donnera un brillant exemple de la façon dont nous pouvons ramener le football – avec toute son excitation, son émotion et son imprévisibilité – dans nos vies.”

Le calendrier de la 27e journée de Bundesliga

Samedi 16 mai

15h30 : Borussia Dortmund – Schalke 04

15h30 : Leipzig – Fribourg

15h30 : Hoffenheim – Hertha Berlin

15h30 : Fortuna Düsseldorf – Paderborn

18h30 : Eintracht Francforf – M’Gladbach

Dimanche 17 mai

15h30 : Cologne – Mayence

18h00 : Union Berlin – Bayern Munich

Lundi 18 mai

Werder Brême – Bayer Leverkusen