Ceferin (UEFA) : “Je peux garantir que sauf cataclysme les Coupes se termineront en août”

Ce week-end, la Bundesliga se remet en branle à huis clos après deux mois d’interruption liée à la pandémie de Covid-19. Les Allemands montreront peut-être la voie aux autres championnats majeurs encore en capacité de redémarrer. Ce qui est le souhait du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. “Personne ne veut être traité d’irresponsable. Les organisateurs des compétitions nationales adoptent des protocoles de sécurité très sérieux et complexes qui doivent être appliqués avec une rigueur absolue. Le risque zéro n’existe à aucun niveau et dans aucun environnement de travail. Nous nous préparons tous à nous protéger”, explique le responsable de l’UEFA au Corriere dello Sport.

On se dirige bien vers une fin de la Champions League cet été. Le PSG aura donc bien droit à ses quarts de finale. “Il y a un plan concret pour terminer la saison européenne. Je pense que la plupart des ligues pourront terminer le championnat. Ceux qui ne choisissent pas de le faire devront affronter les préliminaires s’ils veulent participer aux prochaines compétitions de l’UEFA. Il faut attendre que le comité exécutif confirme les dates (normalement le 27 mai avec le comex), mais je peux garantir que les Coupes se termineront en août, à condition qu’aucun cataclysme ne se produise. Les championnats nationaux sont une chose distincte et les ligues décideront elles-mêmes de la marche à suivre. Comme je l’ai répété plusieurs fois, je pense qu’au moins 80% des compétitions se termineront sur le terrain.” Précisions que quand le président de l’UEFA évoque des tours préliminaires pour les ligues qui choisiraient de stopper leur championnat, cela ne comprend pas la France et la LFP, qui a été contrainte par le gouvernement d’arrêter.